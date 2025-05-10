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  1. Красноярск
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К себе нежно

проспект Мира, 98

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1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

«К себе нежно» — терапевтический музыкально-поэтический спектакль на стихи поэта Ольги Тубольцевой (обновленная версия поэтических вечеров «Поплакала и хватит», «Любовь — глагол»). Откровенный, честный, тёплый диалог актрисы с залом. О каждом из нас. О важном для каждого из нас. О внутреннем свете, который именно сейчас нужно заново в себе открыть.

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