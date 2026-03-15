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Джейн Остин и кино

Квартира Академика, улица Академгородок, 66

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Бесплатно
Возраст 0+
Кино

Про событие

Встреча киноклуба, если ты поговоришь о влиянии иконической английской писательницы на поп-культуру, посмотришь постмодернисткие экранизации, разберёшь, что такое «мэшап». Для беседы необходимо посмотреть следующие фильмы: • «Гордость и предубеждение и зомби» (Бёрр Стирс, 2016) • «Бестолковые» (Эми Хекерлинг, 1995) • «Джейн Остин» (Джулиан Джаррольд, 2007) • «Джейн Остин испортила мне жизнь» (Лаура Пиани, 2024) • «Жизнь по Джейн Остин» (Робин Суикорд, 2007) Ведущая киноклуба Ксения Харченко, искусствовед, киновед, магистр артпедагогики, гид-экскурсовод и специалист Музейно-образовательного центра Красноярского художественного музея. Вход свободный (16+)

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