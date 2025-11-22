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Джаст э симпл рашн гёрл

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Лекция с ироничным названием и глубоким смыслом!. Разберёшь, как тренд Slavic Core из тик-тока стал не просто шутливым трендом, но, скорее, демонстрацией региональной идентичности в глобальной медиа-культуре. Узнаешь, какие исторические коды лежат внутри феномена и исследуешь, почему он стал своеобразной рефлексией опыта постсоветского пространства. — Из чего состоит «простая девчонка»? Какие славянские девчонки есть в кино и поп-культуре? — Как и почему формируются современные коры и чем Slavic Core отличается от них? — Какое влияние поп-музыка 90-х и нулевых оказала на тренд? — На примере тренда разберёшь, как формируются социальные идентичности. И еще узнаешь, как визуальный тренд превращается в культурный код, и проведёшь анализ символики современного славянского гламура. Дополнением к лекции угощениями: будешь пить чай с баранками и батончиками «РотФронт», а каждому гостю для настроения вручат по леденцовому петушку

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