Праздничный культурный завтрак с Ксюшей Ильченко. Италия встречает Новый год шумно, красиво и суеверно: между площадями, семейным столом и верой в маленькие ритуалы на удачу. На завтраке разберёшь, как устроен итальянский праздник и что вообще делает «сладкую жизнь» Италии такой притягательной для всего мира. О чём поговоришь: — Как итальянский праздничный календарь распределяет смыслы между Рождеством, Новым годом (Capodanno) и Эпифанией. — Какие ритуалы сопровождают новогоднюю ночь: красное бельё «на удачу», чечевица и свинина на столе, выбрасывание старых вещей, поцелуи под омелой и виноград под бой курантов. — Как родился миф об итальянской «сладкой жизни» — от послевоенного процветания и кино Федерико Феллини до туристических открыток. — Почему dolce vita — это не только шампанское и вечеринки, но и особое отношение ко времени, еде, телесности, удовольствию и близости. — Как новогодние и рождественские фильмы, реклама и массовая культура переупаковали этот миф для зрителей по всему миру. Зачем людям сегодня миф о «сладкой жизни» и почему именно итальянский Новый год и итальянская музыка до сих пор кажутся таким соблазнительным обещанием праздника? Поговоришь об этом и не только, а ещё — вкусно позавтракаешь за тематически накрытым столом, поднимешь бокал, сфотографируешься на память у ёлочки и проводишь 2025 год. Билеты: 2500 руб. — для свидания с собой 4000 руб. — парный билет