На неформальной лекции ты будешь ностальгировать по двухтысячным и своему знакомству с зелёным огром. Слой за слоем разберёшься, из чего состоит культовый анимационный фильм и какие уроки дают нам разные части франшизы «Шрека». Обратишься к любимым фрагментам, посмеёшься над шутками, поудивляешься отсылкам и пойдёшь домой пересматривать все фильмы и жить долго и счастливо. Нежную и смешную лекцию читает Аквамарина Бенгальская, дипломированный шреколог, культуролог-любитель и неисправимый ценитель мультфильмов.