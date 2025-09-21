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История большой зелёной любви

Oasis social club, проспект Мира, 75с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

На неформальной лекции ты будешь ностальгировать по двухтысячным и своему знакомству с зелёным огром. Слой за слоем разберёшься, из чего состоит культовый анимационный фильм и какие уроки дают нам разные части франшизы «Шрека». Обратишься к любимым фрагментам, посмеёшься над шутками, поудивляешься отсылкам и пойдёшь домой пересматривать все фильмы и жить долго и счастливо. Нежную и смешную лекцию читает Аквамарина Бенгальская, дипломированный шреколог, культуролог-любитель и неисправимый ценитель мультфильмов.

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