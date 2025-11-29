Это история об одной из самых загадочных женщин современности, чьей отличительной стороной были сюжетные клипы-фильмы. На лекции посмотрят самые знаковые из них и обсудят их исторический аспект, а также расскажут: — Что помогло Милен Фармер начать карьеру? — Кто стоит за производством этих клипов-фильмов? — Какой путь прошла звезда на пути к славе, с какими трудностями столкнулась? — Почему певицу называют Сальвадором Дали от эстрады? В этом году исполнилось 30 лет легендарной и судьбоносной для Милен Фармер песне «California». Посмотришь разные отрывки из клипов, полюбуешься визуалом, зафиналят лекцию просмотром клипа-фильма на песню «California» и дадут глубокий анализ, окунувшись в мир эмоций и образов этого музыкального шедевра, который остается актуальным и сейчас. А ещё — узнаешь, как живёт Милен Фармер сейчас. Лекцию читает Кристина Арцыбасова, эстет, большой поклонник творчества Милен Фармер, основатель магазина редкой винтажной одежды «ТочкаСборки»