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  1. Красноярск
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Инсайт на холсте

Высотная улица, 2В/1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, где искусство встречает с глубокими чувствами и самопознанием. Под руководством профессионального художника возможно научиться не только технике рисования, но и тому, как на холсте отобразить состояние и выразить эмоции. Каждый участник получит возможность написать на холсте мотивационные и глубокие надписи, которые будут вдохновлять на новый день. Искусство — это мощный инструмент для самовыражения, и личная мастерская художника станет идеальным местом, чтобы раскрыть себя и свой творческий потенциал. Не важно, какой опыт в рисовании есть – всё получится, преподаватель ждет с открытым сердцем и вдохновением! Сможешь писать картины акриловыми красками с помощью кистей, мастихина и губки. Здесь нет никаких четких правил. Материалы в стоимость билета не входят и оплачиваются дополнительно (400 рублей). Мастер-класс проходит каждый понедельник в 18:00 и пятницу в 13:00.

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