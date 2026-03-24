Честная комедия от первого лица. Илья Раевский прошел путь от военного переводчика до одного из самых обсуждаемых комиков страны. В программе «Адаптация» — только свежий материал, в котором суровый жизненный опыт превращается в первоклассный юмор. Никаких лишних слов, только острые шутки и харизма человека, видевшего жизнь с разных сторон.