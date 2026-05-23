Как человек пришёл от игровых автоматов к бесконечным экранизациям видеоигр, собирающих миллионы долларов в прокате? Так ли всё плохо, если твой близкий человек проводит время часами за компьютером, где на экране бегают какие-то странные персонажи? Что объединяет старого-доброго водопроводчика Марио и Флорентийскую республику Эпохи Возрождения? И как это всё связано с литературой? На все эти, и многие другие, вопросы ответы предоставит лекционно-мастер-классный курс от Дениса Варанкина, студента 5 курса, филологического факультета КГПУ им. В.П. Астафьева. В рамках курса, участникам предлагается окунуться в мир видеоигр несколькими способами: исследовать игровые нарративы, выискивать скрытые смыслы через исторический и мифологический контексты, оценивать роль графического и аудио материала в рамках взаимодействия с игроком, и много как ещё. На первой же встрече тебе предстоит узнать самые азы видеоигровой истории, освоить (или повторить!) геймерскую терминологию, научиться классифицировать игры и находить в них неожиданные тонкости и отсылки.