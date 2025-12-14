Керамика в виде животных, растений, фруктов, зданий — и любых других предметов всегда вызывает радость. А керамика в виде тела человека, того, что нам ближе всего на свете - вызывает... а вот эту волну стоит испытать самостоятельно :) На этом мастер-классе можно слепить абсолютно любую часть тела. Ту, которую хочется. Так, как хочется. Готово много образцов, но пусть они станут только подсказкой, а не шаблоном. Чувствуй телом, лепите руками и ты ощутишь настоящее волшебство.