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  1. Красноярск
  2. События

Human

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Керамика в виде животных, растений, фруктов, зданий — и любых других предметов всегда вызывает радость. А керамика в виде тела человека, того, что нам ближе всего на свете - вызывает... а вот эту волну стоит испытать самостоятельно :) На этом мастер-классе можно слепить абсолютно любую часть тела. Ту, которую хочется. Так, как хочется. Готово много образцов, но пусть они станут только подсказкой, а не шаблоном. Чувствуй телом, лепите руками и ты ощутишь настоящее волшебство.

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