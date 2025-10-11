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Хоровой рейв

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

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Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

DJ заряжает пластинки, миксуя ностальгию с трендами. MC-дирижёр правит балом, превращая незнакомых людей в мощный хор. Танцуй, как в последний раз, пой с другими, чтобы запускались мурашки от макушки до пят. Песни летят в самое сердце: Лазарев, Ранетки, Баста, SEREBRO, Меладзе и др.

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