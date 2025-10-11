Выбор редакции
Хоровой рейв
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
DJ заряжает пластинки, миксуя ностальгию с трендами. MC-дирижёр правит балом, превращая незнакомых людей в мощный хор. Танцуй, как в последний раз, пой с другими, чтобы запускались мурашки от макушки до пят. Песни летят в самое сердце: Лазарев, Ранетки, Баста, SEREBRO, Меладзе и др.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи