DJ заряжает пластинки, миксуя ностальгию с трендами. MC-дирижёр правит балом, превращая незнакомых людей в мощный хор. Танцуй, как в последний раз, пой с другими, чтобы запускались мурашки от макушки до пят. Песни летят в самое сердце: Лазарев, Ранетки, Баста, SEREBRO, Меладзе и др.