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Хочу смеяться 5 минут
Ахахаха Приколденс, проспект Мира, 91
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Хочу смеяться 5 минут... Или может быть чуть дольше? Хочу смеяться 5 минут – юмористический формат, в котором комики используют самые разные способы, чтобы рассмешить не только зал, но и друг друга. 5 юмористических раундов: аудио приколы, песни, стендап и даже театр, которые точно заставят тебя сделать смайл фейс! А самого слабого комика ждёт настоящее наказание. Даты: 10 июля в 20:00 31 июля в 20:00
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