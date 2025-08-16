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Хочу смеяться 5 минут

Ахахаха Приколденс, проспект Мира, 91

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Хочу смеяться 5 минут... Или может быть чуть дольше? Хочу смеяться 5 минут – юмористический формат, в котором комики используют самые разные способы, чтобы рассмешить не только зал, но и друг друга. 5 юмористических раундов: аудио приколы, песни, стендап и даже театр, которые точно заставят тебя сделать смайл фейс! А самого слабого комика ждёт настоящее наказание. Даты: 10 июля в 20:00 31 июля в 20:00

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