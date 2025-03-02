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Начало весны для многих то время, когда пора прибраться и разгрести старые вещи. Но кто знает какие ценности можно среди Хлама? Пока последние холода еще не покинули город организаторы дают тебе возможность вспомнить всё старое, чтобы в новом году обрести новое. В этот вечер на сцене: Картины Прошлого I-U пожар на перекрёстке МОНГОЛОИД Завтра Поспишь
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