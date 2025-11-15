Хетаг Хугаев
Концертный зал «Афонтовский», Афонтовский переулок, 7
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Хетаг — участник шоу Stand Up на ТНТ, «Открытый микрофон», финалист «Comedy Баттл», участник «Стендап Андеграунд» на СТС и множества популярных YouTube-проектов. Он мастерски смешивает серьёзные темы с лёгким и остроумным подходом, создавая уникальный юмористический стиль, способный заставить задуматься и одновременно улыбнуться. Каждое его выступление — это настоящий заряд энергии и позитива, который не оставляет равнодушным ни одного зрителя в зале.
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