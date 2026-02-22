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  1. Красноярск
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Heronwater

Circus, Высотная улица, 35А/1

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Завершение:

от 1700₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Heronwater ворвётся в 26 год туром «Вечно молодой». На сцене оживут окутанные дымовой завесой тайны предстоящего альбома и уже известные хиты. Тебя ждут мощные световые шоу и неизменная энергетика, превращающая каждый концерт в большое клубное празднество.

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