Хаски
Circus Concert-Hall, Высотная улица, 35А/1
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от 2300₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой тур Хаски — впервые за три года. Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везёт с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховёртки. Всё, чтобы ты кричал громко.
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