ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

HabanaCuba Jazz. Ритмы солнца и свободы

Свободный проспект, 82с9

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт, где острота кубинских ритмов соединяется с изысканностью джаза. Программа концерта необычайно разнообразна и включает в себя интерпретации всемирно известных джазовых стандартов, драгоценные жемчужины кубинской музыки и авторские произведения, представляющие новаторский подход к латиноамериканскому джазу. Будут исполнены необычные версии Espana (Чик Кориа), «Шопен в Гаване», а также классические кубинские мелодии, такие как Comparsa Лекуоны и Bach Blue, вдохновлённая Партитой № 1 И. С. Баха. Исполнители: Эмилио Моралес, фортепиано Омар Гонсалес, контрабас Хуан Карлос Рохас, ударные Карлос Уэсо, перкуссия

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста