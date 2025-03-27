Концерт, где острота кубинских ритмов соединяется с изысканностью джаза. Программа концерта необычайно разнообразна и включает в себя интерпретации всемирно известных джазовых стандартов, драгоценные жемчужины кубинской музыки и авторские произведения, представляющие новаторский подход к латиноамериканскому джазу. Будут исполнены необычные версии Espana (Чик Кориа), «Шопен в Гаване», а также классические кубинские мелодии, такие как Comparsa Лекуоны и Bach Blue, вдохновлённая Партитой № 1 И. С. Баха. Исполнители: Эмилио Моралес, фортепиано Омар Гонсалес, контрабас Хуан Карлос Рохас, ударные Карлос Уэсо, перкуссия