HabanaCuba Jazz. Ритмы солнца и свободы
Свободный проспект, 82с9
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от 2500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Концерт, где острота кубинских ритмов соединяется с изысканностью джаза. Программа концерта необычайно разнообразна и включает в себя интерпретации всемирно известных джазовых стандартов, драгоценные жемчужины кубинской музыки и авторские произведения, представляющие новаторский подход к латиноамериканскому джазу. Будут исполнены необычные версии Espana (Чик Кориа), «Шопен в Гаване», а также классические кубинские мелодии, такие как Comparsa Лекуоны и Bach Blue, вдохновлённая Партитой № 1 И. С. Баха. Исполнители: Эмилио Моралес, фортепиано Омар Гонсалес, контрабас Хуан Карлос Рохас, ударные Карлос Уэсо, перкуссия
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