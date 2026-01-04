Это не просто банка, а настоящий друг для хранения мелочей. Держи в нём конфеты, специи, украшения или секретики — он идеально впишется в кухню или на туалетный столик. Ты своими руками создашь форму и выберешь цвет глазури, а тебе помогут воплотить её в жизнь.