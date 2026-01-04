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  1. Красноярск
  2. События

Гусь-обнимусь

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Это не просто банка, а настоящий друг для хранения мелочей. Держи в нём конфеты, специи, украшения или секретики — он идеально впишется в кухню или на туалетный столик. Ты своими руками создашь форму и выберешь цвет глазури, а тебе помогут воплотить её в жизнь.

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