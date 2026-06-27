Грязный стендап
Хэдлайнер, улица Молокова, 56
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Грязный стендап — шоу 18++++ с самыми дерзкими и жёсткими шутками. Это концерт, где опытные комики шутят над тем, что не принято обсуждать в приличном обществе. Идеальный выбор для тех, кто любит грязный юмор и хочет вечером отдохнуть в уютной обстановке.
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