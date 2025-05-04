Грязный StandUp
улица Карла Маркса, 102А
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Завершение:
от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Грязный стендап - мероприятие действительно 18+. Комики собрали свои самые грязные и жесткие шутки. Прекрасная программа для тех, кто любит пожестче. Проходит каждое воскресенье 20:00
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