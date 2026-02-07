Грязный StandUp
Хэдлайнер, улица Молокова, 56
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт с минимумом цензуры и максимумом честности. Здесь затрагивают темы, которые редко звучат в «приличных» компаниях, но о которых 100% думают все. Это юмор для тех, кто любит пожестче.
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