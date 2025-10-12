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  1. Красноярск
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Грязный StandUp

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Грязный стендап — это мероприятие для тех, кто ищет юмор без ограничений. На этом шоу комики Стендап Сибирь собрали свои самые дерзкие, грязные и жёсткие шутки, которые точно не для слабонервных. Это мероприятие 18+ и идеально подходит для тех, кто любит провокационный, но смешной контент. Если вы готовы к шуткам на грани, то этот формат для вас. Комики здесь не расскажут добрых шуток, а наоборот — развлекут зрителей с максимальной откровенностью. Это шоу не оставит равнодушным и будет хорошим поводом для обсуждений после концерта. Отличный вариант для любителей стендапа «пожёстче»! StandUp проходит каждое воскресенье в 18:00 и 20:00.

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