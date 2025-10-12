Грязный стендап — это мероприятие для тех, кто ищет юмор без ограничений. На этом шоу комики Стендап Сибирь собрали свои самые дерзкие, грязные и жёсткие шутки, которые точно не для слабонервных. Это мероприятие 18+ и идеально подходит для тех, кто любит провокационный, но смешной контент. Если вы готовы к шуткам на грани, то этот формат для вас. Комики здесь не расскажут добрых шуток, а наоборот — развлекут зрителей с максимальной откровенностью. Это шоу не оставит равнодушным и будет хорошим поводом для обсуждений после концерта. Отличный вариант для любителей стендапа «пожёстче»! StandUp проходит каждое воскресенье в 18:00 и 20:00.