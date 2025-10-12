Грязный StandUp
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Грязный стендап — это мероприятие для тех, кто ищет юмор без ограничений. На этом шоу комики Стендап Сибирь собрали свои самые дерзкие, грязные и жёсткие шутки, которые точно не для слабонервных. Это мероприятие 18+ и идеально подходит для тех, кто любит провокационный, но смешной контент. Если вы готовы к шуткам на грани, то этот формат для вас. Комики здесь не расскажут добрых шуток, а наоборот — развлекут зрителей с максимальной откровенностью. Это шоу не оставит равнодушным и будет хорошим поводом для обсуждений после концерта. Отличный вариант для любителей стендапа «пожёстче»! StandUp проходит каждое воскресенье в 18:00 и 20:00.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи