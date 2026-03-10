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  1. Красноярск
  2. События

Грязь

Чё почём бар, улица Карла Маркса, 95

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Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыка «Грязи» — это особая вселенная. Тёмная и завораживающая, она соединяет мощь прямых слов и глубокую эмоциональность, отражая внутренние противоречия и поиски целого поколения. В ней есть честность, от которой невозможно отвести взгляд, и сила, которая погружает слушателя в особое состояние.

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