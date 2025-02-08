ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Grima

улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Уже 10 лет культ Гримы Могущественного странствует по окутанным тьмой землям и опутывает, словно крепкими корнями, сердца своих последователей. За это время из студийного проекта Grima, благодаря упорной работе, смогли стать полноценной живой группой, выпустить 5 альбомов и дать сотни концертов. Культ стал больше, и его последователи разжигают сигнальные костры во имя великого Лесного Владыки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста