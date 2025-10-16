Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
На этом мастер-классе ты сможешь сделать самый настоящий пузатый гранат, с фактурными стенками и красивой «короной». Ручная лепка — спокойный и приятный процесс, она не требует никаких специальных навыков. Специальных навыков не нужно, под руководством мастера ты сделаешь полый шар, придашь ему лёгкие грани, специальными стеками и петельками нанесёшь узор. Прежде, чем стать керамикой, твоё изделие высохнет и пройдёт 2 обжига. Срок изготовления в гончарном производстве — 3-4 недели
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