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Металлический локомотив Смерш, в рамках тура Глобальный мусор (Global Thrash), раздаст пролетарского металла. BASTARD — Первобытная ярость! Настоящий апокалипсис! xNVLXVKVx — Молодая кровь! Угар и драйв! СМЕРШ — Плотность рифов, острота слова!
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