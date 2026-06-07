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Глобальный мусор

Бар Дело не в тебе, проспект Мира, 79

Начало:

Завершение:

420₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Металлический локомотив Смерш, в рамках тура Глобальный мусор (Global Thrash), раздаст пролетарского металла. BASTARD — Первобытная ярость! Настоящий апокалипсис! xNVLXVKVx — Молодая кровь! Угар и драйв! СМЕРШ — Плотность рифов, острота слова!

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