Кружки или стаканчики с лицами — это огромный простор для творчества. Можно слепить на изделии отличительные черты — веснушки, родинки, шрамы и даже проколоть кружке ухо (чтобы потом вставить в него настоящую сережку). В конце мастер-класса ты сможешь сделать на лице макияж или просто расписать изделие так, как тебе захочется