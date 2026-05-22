Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Кружки или стаканчики с лицами — это огромный простор для творчества. Можно слепить на изделии отличительные черты — веснушки, родинки, шрамы и даже проколоть кружке ухо (чтобы потом вставить в него настоящую сережку). В конце мастер-класса ты сможешь сделать на лице макияж или просто расписать изделие так, как тебе захочется
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