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  1. Красноярск
  2. События

Гламурная гружка

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Кружки или стаканчики с лицами — это огромный простор для творчества. Можно слепить на изделии отличительные черты — веснушки, родинки, шрамы и даже проколоть кружке ухо (чтобы потом вставить в него настоящую сережку). В конце мастер-класса ты сможешь сделать на лице макияж или просто расписать изделие так, как тебе захочется

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