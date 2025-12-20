Волшебный мастер-класс по созданию новогодней гирлянды. На мастер-классе ты создашь бумажную гирлянду с символом года. Получится готовый новогодний подарок, который станет прекрасным украшением для твоего дома или дома твоих близких. Процесс будет медитативным и увлекательным! Будешь работать с готовыми лекалами в виде лошадок и звёзд на бумаге красивых оттенков и принтов, создавая уникальные сочетания. В конце мастер-класса вы упакуете свою готовую гирлянду в праздничную коробочку с бантиком и открыткой. Все материалы и инструменты включены в стоимость.