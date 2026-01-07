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Герои меча и комедии

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Герои меча и комедии — шоу в формате настольной игры Dungeons and Dragons. Приходи посмотреть увлекательную игру с элементами импровизации. Участники погрузятся в мир с оригинальным сценарием, в этот раз — история «В поисках грааля».

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