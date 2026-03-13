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  1. Красноярск
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Гаражка издательства МИФ

Артель, улица Красной Армии, 10А

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

Большой книжный маркет с новинками и бестселлерами. Сотни книг: про культуру и искусство, психологию и бизнес, уютные романы и мрачное фэнтези, комиксы, детская литература и красивые подарочные издания — можно спокойно выбрать что-нибудь для души или в подарок. А ещё в программе лекции: — 14 марта в 16:00 — «Культура яда: косметика, лекарства, искусство» с научным журналистом Элиной Стояновой — 15 марта в 14:00 — разговор о еде в искусстве с культурологом Ксенией Ильченко — 15 марта в 16:00 — неформальная лекция «История большой зелёной любви» о Шреке Даты: 13–14 марта — с 10:00 до 23:00 15 марта — с 10:00 до 22:00

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