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Фрик Пати

Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3100₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Фрик Пати — это мультижанровый артист, отличительной чертой которого является откровенность и депрессивная атмосфера в песнях. Лиричные грустные песни и танцевальные мотивы, дух юношеского максимализма и самоироничные строчки давно стали фирменной карточкой музыканта.

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