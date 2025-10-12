Фрик Пати — это мультижанровый артист, отличительной чертой которого является откровенность и депрессивная атмосфера в песнях. Лиричные грустные песни и танцевальные мотивы, дух юношеского максимализма и самоироничные строчки давно стали фирменной карточкой музыканта.