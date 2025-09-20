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  1. Красноярск
  2. События

Fortuna812

Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Новый альбом «BASEDGOD» важная точка в творчестве артиста. Новые треки, новый подход к шоу и образу — жди мощный концерт, и готовься к слэму, само собой.

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