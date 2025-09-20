Fortuna812
Circus Concert Hall, Высотная улица, 35А/1
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от 1400₽ до 3400₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Новый альбом «BASEDGOD» важная точка в творчестве артиста. Новые треки, новый подход к шоу и образу — жди мощный концерт, и готовься к слэму, само собой.
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