На этом мастер-классе ты окунёшься в мир завораживающей техники, где краски свободно перетекают, создавая неповторимые узоры и цветовые сочетания. Участники познакомятся с современными материалами и научатся создавать гармоничные цветовые композиции. Каждый участник унесёт домой свою собственную коллекционную игрушку собаки, раскрашенную в технике жидкого акрила. Пн, сб, вс проходит