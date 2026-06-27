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  1. Красноярск
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Флюид собака

Свободный проспект, 34/4

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На этом мастер-классе ты окунёшься в мир завораживающей техники, где краски свободно перетекают, создавая неповторимые узоры и цветовые сочетания. Участники познакомятся с современными материалами и научатся создавать гармоничные цветовые композиции. Каждый участник унесёт домой свою собственную коллекционную игрушку собаки, раскрашенную в технике жидкого акрила. Пн, сб, вс проходит

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