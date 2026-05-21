Филипп Воронин
ДК Комбайностроителей, улица Бограда, 134
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cтендап-комик, сценарист и ведущий шоу «Мне смешно». За время обучения в университете Филипп успел стать финалистом проекта «Камеди Баттл» на ТНТ, а также основать собственную команду «ДАЛС» для участия в КВН, которая в дальнейшем прошла в Высшую лигу. Теперь его можно увидеть в «Прожарке» и «Стендап» на телеканале ТНТ и в проектах «Разгоны» и «Книжный клуб» на канале Стендап Клуб #1.
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