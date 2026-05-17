В 2025 году исполнилось 250 лет со дня рождения Джейн Остен — писательницы, подарившей миру мистера Дарси и научившей английскую литературу тонко смеяться над условностями. Это встреча-знакомство, где ты узнаешь, как скромная дочь пастора из Хэмпшира стала культурной иконой XXI века. Лектор — Алёна Владимировна Костыря, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и философии Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. В программе встречи: — Живой портрет на фоне эпохи. Поговоришь не только об известных фактах, но и о малоизвестных страницах жизни семьи Остен, повлиявших на её стиль. — «Лезвие иронии». Разберёмшь особенности творческого метода писательницы: как работает её знаменитая ирония и почему литературоведы говорят о «революции Остен» — Остен в массовой культуре. Попробуешь понять, почему до сих пор привлекают балы, ампирные платья и мир аристократических условностей Особое внимание уделим роману «Гордость и предубеждение» — участники смогут взглянуть на него по-новому, глазами филолога и внимательного читателя. Вход свободный.