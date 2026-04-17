Как менялось восприятие тела на протяжении веков и почему нижнее бельё стало мощным выражением политических идей? На лекции ты проследишь, как искусство отражало и формировало идеалы красоты — от жёстких корсетов Ренессанса до революции комфорта и бодипозитива XX–XXI веков. Узнаешь: - как корсеты и кринолины влияли не только на моду, но и на социальные нормы - почему художники от Рубенса до Мане делали нижнее бельё элементом провокации - как реклама и поп-культура (от Мэрилин Монро до Рианны) переосмыслили телесность; - что говорит современное искусство о свободе, гендере и принятии себя Этот разговор — не только о тканях и силуэтах, но и о том, как через детали гардероба общество училось говорить о теле, сексуальности и границах дозволенного. Лекцию читает Ксения Ильченко, культуролог, магистр искусствоведения, лектор проекта «Давайте перейдём». Лекция проходит в рамках параллельной программы фестиваля «Нансен».