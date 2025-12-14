Слепи набор новогодних ёлочных игрушек в атмосферной студии. Представь: прохладный и тёмный вечер, уютная студия и ты создаёшь керамические украшения для своей ёлки. Каждая игрушка — особенная, ведь она сделана твоими руками. Что ты сделаешь на мастер-классе: — Слепишь набор из 6–10 керамических игрушек: снежинки, лошадки, ёлочки, звёзды или авторские формы по твоему выбору. — Распишешь каждую игрушку ангобом или выберешь 2 цвета глазури, а покрытие выполнит мастер после обжига — После обжигов игрушки будут готовы украсить твою новогоднюю ёлку или стать подарком близким