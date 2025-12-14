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  1. Красноярск
  2. События

Ёлочные игрушки

Колокол, проспект Мира, 37

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Слепи набор новогодних ёлочных игрушек в атмосферной студии. Представь: прохладный и тёмный вечер, уютная студия и ты создаёшь керамические украшения для своей ёлки. Каждая игрушка — особенная, ведь она сделана твоими руками. Что ты сделаешь на мастер-классе: — Слепишь набор из 6–10 керамических игрушек: снежинки, лошадки, ёлочки, звёзды или авторские формы по твоему выбору. — Распишешь каждую игрушку ангобом или выберешь 2 цвета глазури, а покрытие выполнит мастер после обжига — После обжигов игрушки будут готовы украсить твою новогоднюю ёлку или стать подарком близким

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