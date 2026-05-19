Что общего у советской учёной, зоолога, зоопсихолога, основательницы «Живого уголка» на Столбах Елены Крутовской и тёмной экологии? Общего здесь больше, чем тебе может показаться. Тёмная экология только звучит темно, на самом деле в ней больше человечности, чем в той назидательно-обвинительной экологии, которую все знают. Тёмная экология — современная философская концепция, которая призывает отказаться от романтизации природы и признать взаимосвязанность человека с миром, где экологическая катастрофа уже произошла. Она отвергает антропоцентризм, воспринимая неопределённость не как угрозу, а как основу для новых отношений. Новые отношения, про которые говорит тёмная экология, сильно похожи на отношения, которые были у Елены Крутовской с нечеловеческими жителями ее «Живого уголка». Обсудишь это с Любовью Винк, куратором независимого выставочного пространства на Столбах «Седьмой километр». Стоимость участия — донат (любая сумма по вашему желанию в поддержку «Седьмого километра»).