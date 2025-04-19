Что делал Фритьоф Нансен в Красноярске, где был и что запомнил о Сибири? Лекцию проведет Алёна Синашова, методист по музейно-образовательной деятельности. Организаторы фестиваля «Нансен» — золотодобывающая компания «Полюс» и медиагруппа «Прима». Впервые событие выйдет за границы одной площадки. Специально к марафону лекций и кофе «Нансен» музей запускает экскурсии по особняку со свечами. Сможешь исследовать уголки старинного особняка, знакомиться с историей повседневности и деталями визита Фритьофа Нансена в Красноярск. Каждая группа – всего 10 человек! Всего две экскурсии в пустом музее с выключенным светом. Экскурсия пройдет в 18:30 и 19:30