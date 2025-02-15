Возраст 12+
Необычное
Про событие
Ты увидишь работу и быт лошадей, узнаешь об истории ипподрома, о бегах и скачках, наездниках и жокеях. На экскурсии ты узнаешь: - чем отличаются «чистокровные» и «чистопородные» лошади - разницу бегов и скачек - зачем был создан ипподром и зачем он нужен сейчас - как живут лошади и чем питаются - о уходе за лошадьми - сколько вес самого большого коня Красноярского ипподрома - как седлать лошадей. После завершения экскурсионной части каждый сможет покататься на лошадке (катание 5 минут, круг по манежу). Можно взять угощение в виде морковки и яблок для лошадок. Телефон для связи: +7 (923) 288-77-17 Для регистрации напиши по ссылке: https://vk.me/iriska_tari
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