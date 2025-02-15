ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Экскурсия по ипподрому

улица Соревнования, 20

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 950₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Ты увидишь работу и быт лошадей, узнаешь об истории ипподрома, о бегах и скачках, наездниках и жокеях. На экскурсии ты узнаешь: - чем отличаются «чистокровные» и «чистопородные» лошади - разницу бегов и скачек - зачем был создан ипподром и зачем он нужен сейчас - как живут лошади и чем питаются - о уходе за лошадьми - сколько вес самого большого коня Красноярского ипподрома - как седлать лошадей. После завершения экскурсионной части каждый сможет покататься на лошадке (катание 5 минут, круг по манежу). Можно взять угощение в виде морковки и яблок для лошадок. Телефон для связи: +7 (923) 288-77-17 Для регистрации напиши по ссылке: https://vk.me/iriska_tari

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ночная экскурсия
Ночная экскурсия
до

900₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста