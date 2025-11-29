Егор Свирский
улица Карла Маркса, 102А
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Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик из Беларуси, участник проекта «Стендап на ТНТ», шоу «Разгоны». Его монологи — это искрометный юмор, помноженный на жизненный опыт. Он наблюдает за абсурдностью повседневной жизни и выдаёт смелые шутки на злобу дня. Не боится говорить о сложном, умело превращая проблемы в повод для смеха. Свирский не боится быть честным, говорить о своих тараканах и неудачах. Его шутки бьют точно в цель, потому что они о каждом зрителе, о его слабостях и странностях.
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