Волна новой музыки, где ты сможешь услышать красноярский андеграунд: новые лица, новый звук. Жанры: инди · альтернатива · эмо-рок · поп-рок На сцене: на старой дискотеке адонай дожди haificsh Ведущий исполнитель: ты услышишь и забудешь