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Эфирфест

Дело не в тебе, улица Кирова, 19

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Волна новой музыки, где ты сможешь услышать красноярский андеграунд: новые лица, новый звук. Жанры: инди · альтернатива · эмо-рок · поп-рок На сцене: на старой дискотеке адонай дожди haificsh Ведущий исполнитель: ты услышишь и забудешь

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