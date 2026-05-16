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Волна новой музыки, где ты сможешь услышать красноярский андеграунд: новые лица, новый звук. Жанры: инди · альтернатива · эмо-рок · поп-рок На сцене: на старой дискотеке адонай дожди haificsh Ведущий исполнитель: ты услышишь и забудешь
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