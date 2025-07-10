Двойной стендап Насти Шиловой и Кристины Меньшениной. Женский стендап с многообразием не только женских тем. Девушки собрали свой лучший материал. Тебя ждут —откровенные истории, а именно честный юмор о проблемах, любви и жизни. Это девочки, поэтому и на свой концерт они идут вместе! Ты тоже хватай друга и подругу и приходи классно повести время.