Двойной StandUp
улица Карла Маркса, 102А
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Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Двойной стендап Насти Шиловой и Кристины Меньшениной. Женский стендап с многообразием не только женских тем. Девушки собрали свой лучший материал. Тебя ждут —откровенные истории, а именно честный юмор о проблемах, любви и жизни. Это девочки, поэтому и на свой концерт они идут вместе! Ты тоже хватай друга и подругу и приходи классно повести время.
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