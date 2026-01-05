Два Стула
улица Карла Маркса, 102А
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Два стула — интерактивное комедийное шоу без сценария. Один вечер, два комика и много импровизации. Тут говорят о новостях, спорных темах и вещах, которые волнуют прямо сейчас. Здесь слушают истории из зала, отвечают, перебивают и включают зрителей в разговор. Это не шоу, где ты просто смотришь. Это вечер, где можно общаться, смеяться и стать частью происходящего.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи