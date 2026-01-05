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  1. Красноярск
  2. События

Два Стула

Yushin Brothers
улица Карла Маркса, 102А

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Два стула — интерактивное комедийное шоу без сценария. Один вечер, два комика и много импровизации. Тут говорят о новостях, спорных темах и вещах, которые волнуют прямо сейчас. Здесь слушают истории из зала, отвечают, перебивают и включают зрителей в разговор. Это не шоу, где ты просто смотришь. Это вечер, где можно общаться, смеяться и стать частью происходящего.

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