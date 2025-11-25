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Духи, стихи и чувства

One Way Loft, улица Пушкина, 22Г

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Завершение:

3000₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Поэтический вечер-погружение Ты когда-нибудь ощущал аромат слов? Чувствовал, как рифмы оставляют на душе тонкий шлейф, подобно изысканным духам? Здесь поэзия обретёт новые, осязаемые грани. Будешь исследовать невидимые связи между миром ароматов, стихами и самыми глубокими чувствами. Что тебя ждёт? • Синестезия чувств: Узнаешь, как строфы переплетаются с красивыми ароматами, обнажая сокровенные эмоции • Вечер-откровение: Ты по-новому взглянешь на знакомые стихи и откроешь для себя магию парфюмерного искусства • Незабываемые впечатления: Это вечер, где слова станут ароматами, которые запоминаются навсегда

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