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  1. Красноярск
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Досвидошь

Бар Дело не в тебе, улица Кирова, 19

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Досвидошь — уникальный дуэт на фоне отечественной рок и инди сцены, собравший в себя с помощью всего двух инструментов множество жанров от пост-панка до нойз рока. Каждый концерт это уникальное событие, так как у группы никогда нет плейлиста, и музыканты переходят из одной песни в другую путём импровизации. В общем это нужно видеть своими ушами!

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