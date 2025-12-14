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Досвидошь — уникальный дуэт на фоне отечественной рок и инди сцены, собравший в себя с помощью всего двух инструментов множество жанров от пост-панка до нойз рока. Каждый концерт это уникальное событие, так как у группы никогда нет плейлиста, и музыканты переходят из одной песни в другую путём импровизации. В общем это нужно видеть своими ушами!
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