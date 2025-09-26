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Дима Коваль

ДК Комбайностроителей, улица Бограда, 134

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт твоего любимого комика. Дима Коваль — стендап-комик и ведущий подкастов на своём YouTube-канале, где обсуждает отношения, музыку, моду и психологию. В стендап-комедии он затрагивает эти и разные другие темы, которые знакомы и интересны большой аудитории. За последние несколько лет Дима стал героем многих подкастов известных блогеров и практически лицом русскоязычного сегмента коротких видео — нарезки с ним быстро разлетаются по всем соцсетям. Дима также участвовал в StandUp на ТНТ, «Разгонах», «Книжном клубе», «Самом умном комике» и во многих других юмористических шоу, которые раскрыли его как яркого и самобытного комика.

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