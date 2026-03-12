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Диктофон

Клуб 64/6, Качинская улица, 64/6

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от 1300₽ до 2600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Твои любимые романсы в полном звуке. Весенний тур с презентацией нового альбома и нетленками. Группа была основана в городе Жуковский под управлением Антона Макарова. За 4 года плотной работы группа заимела в рядах достижений престижные статуэтки от передовых СМИ, выступила на главных фестивалях и повстречалась на концертах со слушателями по всей стране. Музыка придется по душе любителям рок-н-ролла, новой волны, чёрно-белого кинематографа и авангардной живописи.

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