Твои любимые романсы в полном звуке. Весенний тур с презентацией нового альбома и нетленками. Группа была основана в городе Жуковский под управлением Антона Макарова. За 4 года плотной работы группа заимела в рядах достижений престижные статуэтки от передовых СМИ, выступила на главных фестивалях и повстречалась на концертах со слушателями по всей стране. Музыка придется по душе любителям рок-н-ролла, новой волны, чёрно-белого кинематографа и авангардной живописи.