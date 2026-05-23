Практическое занятие, где участники сразу погружаются в работу с музыкой. Познакомишься с базовыми понятиями профессии, устройством трека, сведением, оборудованием и программами. Узнаешь как формировать свой стиль и начинать зарабатывать. А главное — на практике попробуешь свести треки на диджей-контроллере с поддержкой.