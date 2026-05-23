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Диджеинг

Молодёжный центр «База», проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 115А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Практическое занятие, где участники сразу погружаются в работу с музыкой. Познакомишься с базовыми понятиями профессии, устройством трека, сведением, оборудованием и программами. Узнаешь как формировать свой стиль и начинать зарабатывать. А главное — на практике попробуешь свести треки на диджей-контроллере с поддержкой.

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