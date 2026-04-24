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Диалог с киноведом: театр в кадре

Красноярский Театр Пушкина, проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Вместе с киноведом Максимом Конаревым разберёшься, как театр живёт в кино и почему экран так часто обращается к сцене. Поговоришь о том, как в фильмах работают диалог, актёрская игра, монтаж, ритм и пространство кадра, и увидишь, как одни и те же художественные приёмы по-разному раскрываются в театре и кинематографе. Обратишься к произведениям мировой классики и легендарным режиссёрам (Альфред Хичкок, Ларс фон Триер и другие) — в том числе к двум экранным версиям шекспировского «Короля Лира» — и попробуешь понять, как классический текст звучит в разных культурных традициях и экранных формах. Самый главный вопрос, на который Максим даст ответ: кто победит в битве за внимание зрителя — кино или театр?

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